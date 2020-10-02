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В Ізраїлі міністр звільнився через закон, що обмежує протести

Автор: Роман Тверденко

Міністр туризму Ізраїлю Асаф Замір пішов у відставку через закон, що обмежує можливість проведення протестів. Опоненти влади вважають, що він був прийнятий для припинення акцій проти прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.

Про це повідомляє Reuters.

Коментуючи своє звільнення, Замір виступив проти Нетаньяху, який, на його думку, приймає рішення тільки для своєї вигоди.

"Навіть у найскладніший час Нетаньяху керує країною, думаючи про свої політичні інтереси", - сказав Асаф.

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У середу парламент Ізраїлю підтримав розпорядження уряду про заборону проводити демонстрації на відстані більше 1 кілометра від своїх будинків. Влада стверджує, що рішення прийнято для боротьби з другою хвилею коронавіруса.

Критики указу впевнені, що він був затверджений для блокування можливості проводити акції протесту біля резиденції Нетаньяху в Єрусалимі.

Протягом останніх місяців в Ізраїлі проходять протести проти прем'єр-міністра через неефективну боротьбу з пандемією коронавіруса, а також у зв'язку із звинуваченнями Нетаньяху в корупції.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі планують збільшити штрафи за порушення карантину.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

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