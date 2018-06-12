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Інтерв'ю

Ізраїльська поліція допитала Нетаньяху у справі про покупку субмарин у Німеччині

НовиниПолітика    12.06.2018 - 17:57
Фото: Беньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)
Фото: Беньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху проходить по даній справі як свідок

Ізраїльська поліція у вівторок, 12 червня, допитала прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє видання Haaretz.

Так, правоохоронці прибули до резиденції прем'єра. В ході допиту Нетаньяху відповів на питання по ряду корупційних справ, в тому числі і з придбання Ізраїлем підводних човнів і кораблів у німецької компанії ThyssenKrupp за 2 мільярди доларів.

За словами офіційного представника поліції Ізраїлю Мікі Розенфельда, у цій справі прем'єр давав показання вперше. Він повідомив, що глава уряду проходить як свідок.

Правоохоронців також цікавили взаємини Нетаньяху з групою Bezeq, яку очолює його давній друг Шауль Єлович. Слідчі підозрюють, що група могла отримати певні преференції від уряду в обмін на позитивний образ ізраїльського прем'єра на підконтрольних Єловичу медіа-ресурсах.

Відзначається, що справа про покупку субмарин і патрульних катерів у ThyssenKrupp тягнеться з 2016 року. По ньому вже були затримані представник німецької компанії в Ізраїлі Мікі Ганор, а також колишній член Ради національної безпеки Ізраїлю Авріель Бар-Йосеф. Ще одним фігурантом є адвокат Нетаньяху, який також був причетний до укладення угоди з німецькою компанією.

Нагадаємо, на початку червня Служба безпеки Ізраїлю ("Шабак") затримала членів терористичного осередку, які планували замах на прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

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Теги публікації: Нетаньяху, полиция, Ізраїль, допрос  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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