В Ізраїлі відбулася демонстрація проти імунітету Нетаньяху

У суботу, 25 травня, у Тель-Авіві відбулася демонстрація проти надання імунітету прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, учасники демонстрації виступали проти змін до законодавства, які можуть надати Нетаньяху імунітет від судового переслідування та обмежити повноваження Верховного суду.

За даними видання, акція протесту була організована місцевою опозицією. Загалом, участь в демонстрації взяли представники майже всіх опозиційних сил Ізраїлю. На вулиці Тель-Авіву вийшли майже 80 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше у Німеччині відбулися акції протесту проти націоналізму в країні. Маніфестації пройшли в Берліні, Франкфурті-на-Майні, Лейпцизі, Мюнхені, Штутгарті, Кельні та Гамбурзі. В центрі Берліна кілька тисяч людей зібралися на площі Александерплац і потім пройшли у напрямку Колони Перемоги в Тіргартені.

РБК-Україна писало, що у Франції в ході акцій "жовтих жилетів" відбулися зіткнення протестуючих з поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ. У суботу, 11 травня, на протести по всій Франції вийшли 18,6 тисячі осіб. Найбільшу кількість учасників зібрали акції в Парижі, Ліоні, Нанті та Монпельє.