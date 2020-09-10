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В Ізраїлі розробили 10-секундний тест на COVID-19, незабаром він може з'явитися в Україні

Автор: РБК-Україна

Інноваційну розробку презентували на KFJ

В Ізраїлі є інноваційна розробка, яка визначає наявність коронавірусу протягом 10 секунд і коштує 1 шекель (7-8 грн).

Про це заявив почесний консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков під час Kyiv Jewish Forum 2020.

"Якщо впровадити це в Україні, а ми намагаємося допомогти це зробити, то перевірки в аеропортах, готелях, публічних місцях дали серйозний поштовх до зменшення поширення коронавірусу", - сказав Вишняк.

За його словами, зараз ізраїльська сторона веде переговори з Міністерством охорони здоров'я України про впровадження цієї технології в Україні.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum 2020 проходить 8-9 вересня.

За словами президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна, в цьому році Kyiv Jewish Forum працює виключно онлайн і організований Єврейською конфедерацією України у партнерстві з Jerusalem Post для охоплення більш широкої глобальної аудиторії.

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