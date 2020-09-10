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В Израиле разработали 10-секундный тест на COVID-19, вскоре он может появится в Украине

Автор: РБК-Украина

Инновационную разработку презентовали на KFJ

В Израиле есть инновационная разработка, которая определяет наличие коронавируса в течение 10 секунд и стоит 1 шекель (7-8 грн).

Об этом заявил почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков во время Kyiv Jewish Forum 2020.

"Если внедрить это в Украине, а мы пытаемся помочь это сделать, то проверки в аэропортах, гостиницах, публичных местах дали бы серьезный толчок к уменьшению распространения коронавируса", - сказал Вишняков.

По его словам, сейчас израильская сторона ведет переговоры с Министерством здравоохранения Украины о внедрении этой технологии в Украине.

Напомним, Kyiv Jewish Forum 2020 проходит 8-9 сентября.

По словам президента Еврейской конфедерации Украины Бориса Ложкина, в этом году Kyiv Jewish Forum работает исключительно онлайн и организован Еврейской конфедерацией Украины в партнерстве с Jerusalem Post для охвата более широкой и глобальной аудитории.

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