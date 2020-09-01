Борис Ложкін: Другий Kyiv Jewish Forum пройде цього року в онлайн-режимі

Kyiv Jewish Forum

8-9 вересня Єврейська конфедерація України вдруге проведе Київський Єврейський Форум (Kyiv Jewish Forum), який цього року, з огляду на епідемічну обстановку у світі, пройде в онлайн-режимі у партнерстві з Jerusalem Post.

Попри те, що безпосередня зустріч у сучасних умовах неможлива, очікується, що Другий Kyiv Jewish Forum стане масовою та вагомою подією світового рівня.

До участі у Форумі вже запрошені президенти та прем’єр-міністри різних країн, представники Держдепу США, Палати лордів Великої Британії, релігійні лідери та всесвітньо відомі вчені. Президент Всесвітнього Єврейського Конгресу Рональд Лаудер, змінний Прем’єр-міністр Ізраїлю Бені Ганц, спецпредставник США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр, мер Києва Віталій Кличко, Президент Польщі (1995-2005) Олександр Квасьневський, правозахисник Натан Щаранський, професор Гарвардського університету Сергій Плохій та ще кілька десятків спікерів Форуму поділяться своїми поглядами на питання боротьби з антисемітизмом, майбутнього юдаїзму, збереження пам’яті по Голокост, ізраїльсько-іранських відносин, вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та інші.

Як зазначив Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, Україна – не випадкове місце для консолідації світового єврейства. До початку ХХ століття в Україні мешкала чверть усіх євреїв світу, і нащадки українських євреїв сьогодні є в усіх куточках світу без виключень.

"В останні кілька років ми є свідками справжнього відродження єврейського життя в Україні. Єврейська конфедерація України прагне внести свій внесок у розвиток світової єврейської громади, саме цьому ми організовуємо Київський Єврейський Форум - глобальну платформу для обговорення можливостей і проблем, з якими стикається світове єврейство, а також пошуку ефективних рішень", - сказав Борис Ложкін з приводу проведення Другого Kyiv Jewish Forum.

Перший Kyiv Jewish Forum відбувся у Києві за участі більш ніж 500 делегатів з багатьох куточків світу, зокрема, з Ізраїлю, США, Канади та Європи.

Рівень представництва та важливість питань, які обговорювалися на Форумі, зробили Kyiv Jewish Forum авторитетним всесвітнім майданчиком для вирішення питань, які турбують не лише світове єврейство, а й усіх взагалі.

Ознайомитися з програмою Другого Kyiv Jewish Forum та отримати нагадування про трансляції можна на сайті Форуму.