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В Ізраїлі половина населення отримала одну дозу COVID-вакцини

Новость на русском → Єрусалим, П'ятниця 26 лютого 2021 13:01
В Ізраїлі половина населення отримала одну дозу COVID-вакцини Фото: вакцинація (freepik)
Автор: Андрій Козловський

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що близько половини населення країни вже щеплені першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона чоловік, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн прийняли обидві дози вакцини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

Наголошується, що Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі значно зменшився ризик зараження COVID-19 серед людей, які отримали обидві дози вакцини Pfizer.

Також РБК-Україна писало, що в Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію.

Крім того, уряд Ізраїлю прийняв рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

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