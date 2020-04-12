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Президент Ізраїлю не продовжуватиме термін формування уряду

Новини » Політика     12.04.2020 - 23:02
Президент Ізраїлю не продовжуватиме термін формування уряду
Фото: Бені Ганц (commons.wikimedia.org)

Ганц мав сформувати новий уряд до 13 квітня

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін відмовився продовжувати мандат на формування уряду, який отримав у розпорядження лідер блоку "Кахоль Лаван" Бені Ганц. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами речника ізраїльського президента, термін формування нового уряду закінчується ввечері 13 квітня і не буде продовжений, хоч це передбачено законом. Таке рішення пояснюється обставинами, які склалися в країні через спалах коронавірусу.

Зазначається, що після отримання мандату Ганц намагався домовитися з очолюваною нинішнім в.о. прем'єр-міністра Біньяміном Нетаньяху партією "Лікуд", яка є головним опонентом блоку "Кахоль Лаван". Раніше Ганц відмовлявся від переговорів з "Лікуд" через причетність Нетаньяху до корупційних скандалів.

У суботу, 11 квітня, Ганц звернувся до президента з проханням продовжити мандат для завершення переговорів з партією Нетаньяху. Ганц заявляв, що партії перебувають у кроці до підписання угоди про формування уряду.

Нагадаємо, що Ганц отримав мандат на формування ізраїльського уряду 16 березня. Для формування нового уряду в лідера блоку "Кахоль Лаван" було 28 днів. Ганц говорив, що намагатиметься якнайшвидше сформувати "стабільний, патріотичний та широкий уряд".

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