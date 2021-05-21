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В Ізраїлі в перший день перемир'я з ХАМАС на Храмовій горі відбулися заворушення

Автор: Ігор Литвиненко

В Єрусалимі на Храмовій горі відбулися зіткнення між ізраїльською поліцією і мусульманами в перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Останні намагалися провести "марш перемоги" на підтримку ХАМАС.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Заворушення спалахнули на площі між мечетями Аль-Акса і Куббат ас-Сахра. Група мусульман намагалися провести "марш перемоги". Поліція Ізраїлю припинила проведення акції. При цьому використовувалися спецзасоби для розгону демонстрантів.

У поліції зазначили, що сотні молодих мусульман кидали в правоохоронців каміння та пляшки із запалювальною сумішшю. Для врегулювання ситуації на Храмову гору прибув поліцейський спецназ. Всім мусульманам, які не брали участь у заворушеннях, дали можливість покинути територію.

Нагадаємо, в ніч на 21 травня між Ізраїлем і ХАМАС почало діяти перемир'я. Обстріли з обох сторін припинилися до 2 години ночі.

Як зазначив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, ізраїльські сили завдали потужного удару по ХАМАС з мінімальними втратами.

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Новини України ХАМАСІзраїльИерусалим