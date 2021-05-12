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В Ізраїлі зупинили рух потягів між Тель-Авівом та Лодом

Автор: Дмитро Левицький

У місті Лод, що у передмісті Тель-Авіва, на тлі обстрілів Ізраїлю з Сектору Газа знову почалися масові заворушення. Ізраїльська залізнична компанія "Рекевет Ісраель" вирішила зупинити рух потягів між Лодом та Тель-Авівом.

Про це повідомляє ізраїльський портал newsru.co.il.

Потяги не будуть курсувати на ділянці між Лодом та станцією "Хагана" в Тель-Авіві. Коли відновлять рух потягів не уточнюється, але скоріш за все, курсування поновиться після закінчення заворушень.

Як пише агентство Times of Israel, під час заворушень в Лоді постраждав молодий араб. Він потрапив в лікарню з вогнепальним пораненням, але хто саме стріляв - невідомо. Заворушення також спостерігаються у Хайфі та інших ізраїльсько-арабських містах.

Нагадаємо, заворушення в Лоді відбулися і після вчорашніх нічних обстрілів. На тлі масових заворушень, які супроводжувалися зіткненнями між ізраїльтянами та арабами, у місті було оголошено надзвичайний стан.

А сьогодні в Лоді запровадили комендантську годину, яка діє з 20:00 до 4:00 завтрашнього дня. Однак запровадження комендантської години, а також додаткові підрозділи силовиків не допомогли запобігти новим заворушенням.

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