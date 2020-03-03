В Ізраїлі опублікували попередні результати парламентських виборів

Опубліковані попередні результати парламентських виборів в Ізраїлі, на яких лідирує партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це йдеться на сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з даними ЦВК, після підрахунку 44,12% голосів виборців (понад 62% від поданих бюлетенів):

"Лікуд" набирає 28,52%;

"Кахоль Лаван" - 24,66%;

Об'єднаний арабський список - 15,26%;

ШАС - 7,72%;

"Яадут а Тора" - 6,62%;

НДІ - 5,65%;

"Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,42%;

"Яміна" - 5,34%.

У ЦВК повідомили, що явка виборців на цих виборах склала 71%, найвища з виборів 2015 року.

Центральна виборча комісія близько 8 ранку повідомила про завершення підрахунку голосів, поданих у звичайних конвертах.

У ЦВК відзначають, що зараз йде перевірка результатів голосування. Після того, як будуть опубліковані результати підрахунку "звичайних" голосів, розпочнеться перевірка так званих подвійних конвертів, в яких знаходяться бюлетені, подані солдатами, дипломатами та ув'язненими.

Остаточні підсумки виборів в Кнесет 23-го скликання будуть опубліковані до кінця тижня.

Нагадаємо, в лютому партія Біньяміна Нетаньяху потрапила в скандал з найбільшим витоком даних виборців. Зокрема, через спеціальний додаток стався витік даних 6,5 млн виборців.