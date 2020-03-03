В Ізраїлі оприлюднили результати підрахунку 90% голосів на виборах

На виборах в Ізраїлі за результатами підрахунку 90% голосів лідирує партія "Лікуд" чинного прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що "Лікуд" набирає 29,3% голосів, "Кахоль Лаван" Бені Ганца - 26,3%, Об'єднаний арабський список - 12,9%. Далі йдуть ультраортодоксальнаяпартія ШАС з 7,8%, "Яадут а-Тора" з 6,2%, НДІ - 5,9%, "Авода-Гешер-МЕРЕЦ" - 5,7%, Яміна" - 5%.

Нові підрахунки дають правому блоку 59 місць з 120, лівоцентристському і арабському - 54. Лідер Об'єднаного списку Айман Одех вже назвав ці результати "божевільним досягненням", оскільки арабська фракція збільшила кількість місць в Кнесеті з 10 до 15.

Водночас, представники "Лікуда" впевнені, що протягом декількох днів сформує коаліцію з участю перебіжчиками. На сьогодні партія веде переговори з шістьма "потенційними новобранцями".

В якості потенційних перебіжчиків згадуються колишній помічник Нетаньяху і колишній секретар Кабінету міністрів, які обралися від "Кахоль Лаван". Торік Бені Ганц звинувачував їх у зриві формування уряду меншості.

При цьому лідер "Кахоль Лавана" після того, як стали відомі результати підрахунку 90% голосів, заявив, що буде поважати рішення виборців, хоча у "Лікуда" немає більшості.

Нагадаємо, вчора в Ізраїлі пройшли треті за рік парламентські вибори. Після двох попередніх жоден з лідерів двох провідних партій не зміг сформувати уряд. Нетаньяху намагається в рекордний п'ятий раз зайняти крісло прем'єр-міністра.