RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ізраїлі нещеплені вчителі не зможуть викладати і отримувати зарплату

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство освіти Ізраїлю випустило розпорядження, що забороняє вчителям і вихователям дитсадків без сертифіката Green Pass перебувати на території навчальних закладів і отримувати зарплату. Їм також не дозволено викладати віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сертифікат Green Pass (зелений пропуск) підтверджує, що людина вакцинована і не заражений коронавірусом. Документ у вчителів і вихователів дитячих садків почнуть вимагати з 3 жовтня.

Викладачі, у яких його не виявиться, заборонять перебувати на території навчальних закладів, а також працювати віддалено. Крім того, їм не виплачуватимуть зарплату.

Видання зазначає, що з початку навчального року 2 вересня вчителі повинні мати при відвідуванні школи Green Pass. Однак тим, у кого не було цього документа, все одно платили, хоча вони і не працювали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльшколаКарантин