В Ізраїлі назвали наступні кроки після ратифікації угоди про ЗВТ з Україною

Ізраїль планує якомога швидше ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Після ратифікації на території країн будуть відкриті Офіси з інвестицій і високих технологій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Він зазначив, що такі офіси дозволять залучати інвесторів в обох країнах.

"Зараз у відносинах з Україною наше завдання - ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі. Зараз ця угода в Кнесеті (парламент Ізраїлю - ред), і ми будемо робити все від нас залежне, щоб вона була прийнята як можна швидше. Далі я сподіваюся, що Україна відкриє Офіс по інвестиціях та високим технологіям в Єрусалимі. Одночасно ми відкриємо такий же офіс в нашому посольстві в Києві. Це допоможе нашим зв'язкам, допоможе знаходити стартапи та інвесторів в обох країнах", - сказав Ліон.

Нагадаємо, угода про ЗВТ між Україною та Ізраїлем була підписана ще 21 січня 2019 року.

Після цього президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до ізраїльської сторони ратифікувати дану угоду.