ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Єгипті почалася масова вакцинація від COVID

Каїр, Неділя 24 січня 2021 10:24
В Єгипті почалася масова вакцинація від COVID
Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 24 січня, в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими COVID.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні Єгипет отримав першу партію COVID-вакцин китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

При цьому, Єгипет отримає 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.

Нагадаємо, в середині грудня уряд Єгипту посилила правила в'їзду в країну. Тепер негативний тест на COVID повинні мати всі українські туристи у віці від шести років.

Додамо, з 1 листопада Єгипту скасував візовий збір для туристів, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну буде діяти не завжди.

Раніше повідомлялося, що на Кіпрі виявили випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Раніше Саудівська Аравія зняла обмеження на в'їзд в країну. Їх вводили у зв'язку з поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі ЄгипетвакцинацияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся