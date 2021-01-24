В Єгипті почалася масова вакцинація від COVID

Фото: вакцинація (freepik)

У неділю, 24 січня, в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими COVID.

Про це повідомляє Reuters.

У грудні Єгипет отримав першу партію COVID-вакцин китайської фармацевтичної компанії Sinopharm.

При цьому, Єгипет отримає 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.

Нагадаємо, в середині грудня уряд Єгипту посилила правила в'їзду в країну. Тепер негативний тест на COVID повинні мати всі українські туристи у віці від шести років.

Додамо, з 1 листопада Єгипту скасував візовий збір для туристів, які прибувають в губернаторства Південний Синай, Червоне море, Луксор і Асуан. Однак спрощений в'їзд в країну буде діяти не завжди.

Раніше повідомлялося, що на Кіпрі виявили випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Раніше Саудівська Аравія зняла обмеження на в'їзд в країну. Їх вводили у зв'язку з поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу.