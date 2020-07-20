В Ізраїлі почався страйк медперсоналу

В Ізраїлі почався страйк медичного персоналу. Медики вимагають добавки ставок середнього медичного персоналу в систему охорони здоров'я.

Про це повідомляє newsru.co.il.

Зазначено, що страйк почався сьогодні о 7 ранку, після того як нічні переговори з міністерствами фінансів та охорони здоров'я закінчилися безрезультатно.

Відзначається, що медсестри і медбрат в поліклініках лікарняних кас "Клали", в системі шкільної охорони здоров'я і в центрах матері та дитини не працюють. У лікарнях закриють амбулаторії і скасують післяполудневі елективні операції, а в відділеннях госпіталізації медсестри працюватимуть в суботньому режимі.

При цьому Коронавірусние відділення працюватимуть в звичайному режимі, а також чергові медсестри в поліклініках, які будуть надавати тільки екстрену допомогу (уколи інсуліну, допомога онкологічним хворим та процедури ЕКЗ).

Крім того, в кожному місті буде працювати один центр матері і дитини, який буде займатися тільки екстреними випадками.

У регіональних центрах мінохоронздоров'я проводитимуть тільки епідеміологічні розслідування. Клініки вакцинації працювати не будуть.

Видання пише, що в ранкові години в понеділок страйк солідарності проведуть і лікарі-інтерни, об'єднані в профспілкову організацію "Мирша".

Основною вимогою профспілки є добавка ставок середнього медичного персоналу в систему охорони здоров'я. Зараз близько тисячі медсестер і медбратів знаходяться на карантині і ще 1,5 тисячі відірвані від своєї звичайної роботи, оскільки їх перевели на роботу в Коронавірусние відділення. В результаті на що залишилися на своїх місцях падає подвійне навантаження.

Нагадаємо, вчора поліція Ізраїлю застосувала водомети щодо протестуючих: у Єрусалимі і Тель-Авіві продовжилися масові мітинги проти посилення обмежень на тлі зростання випадків захворювання COVID-19.

Як писало РБК-Україна, кілька днів тому в Єрусалимі кілька тисяч демонстрантів зібралися біля резиденції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху з вимогою його відставки.