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В Ізраїлі готують відповідь Кремлю на випадок ліквідації Єврейського агентства

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід доручив Міністерству закордонних справ підготувати низку політичних заходів проти Росії, які будуть реалізовані у разі ліквідації представництва в РФ єврейського агентства "Сохнут", що сприяє імміграції до Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Hayome.

Хоча Москва не назвала причин для закриття офісів агентства, офіційні особи заявили, що це можливо пов'язано з позицією Ізраїлю, який засудив вторгнення Росії в Україну.

За даними джерела видання, ізраїльська делегація, яка мала відправитися до Москви в суботу, щоб спробувати переконати російську владу припинити свої дії проти Єврейського агентства, не вилетіла, як планувалося, оскільки Росія ще не підтвердила їхні візи.

Очікується, що Лапід, який також є міністром закордонних справ, розгляне низку можливих заходів і ухвалить рішення найближчими днями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни.

Пізніше Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства ("Сохнут").

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Ізраїль