В Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауну

В Ізраїлі допускають можливість введення четвертого локдауна в країні. Щоб він не трапився, треба і далі дотримуватися заходів обережності.

Він зазначив, що зараз ізраїльтянам необхідно бути і далі пильними, оскільки у березні багато сектора економіки відкриваються після перерви в кілька місяців.

"Це все ще не кінець. Нам потрібно залишатися пильними, зберігати соціальну дистанцію і носити маски. У нас є варіанти, що робити, поки все не закінчиться", - сказав Еш.