В Израиле допускают возможность четвертого локдауна
В Израиле допускают возможность введения четвертого локдауна в стране. Чтобы он не случился, надо и дальше соблюдать меры предосторожности.
Об этом заявил правительственный куратор борьбы с коронавирусом Нахман Эш, сообщает Times of Israel.
Он отметил, что сейчас израильтянам необходимо быть и дальше бдительными, поскольку в марте многие сектора экономики открываются после перерыва в несколько месяцев.
"Это все еще не конец. Нам нужно оставаться бдительными, сохранять социальную дистанцию и носить маски. У нас есть варианты, что делать, пока все не закончится", - сказал Эш.
Напомним, в Израиле с 7 марта началось очередное смягчение карантина из-за коронавируса. Увеличены лимиты на скопления людей и разрешено посещение ресторанов привитым гражданам.
Также премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль покончил с коронавирусом и положил конец пандемии. Это благодаря быстрой и эффективной вакцинации населения от болезни.