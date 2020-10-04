В Ізраїлі протести проти Нетаньяху переросли у сутички з поліцією

У суботу, 3 жовтня, в Ізраїлі пройшли антиурядові протести, зокрема проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Силовики затримали понад 20 осіб.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Як зазначається, на акцію протесту в Тель-Авіві вийшли близько 200 осіб. Демонстранти зібралися біля резиденції Нетаньяху, якого вони також звинувачують у корупції та неправильних кроках у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Зазначимо, згідно з новим ізраїльським законом, протестувальникам забороняється проводити демонстрації більш ніж в кілометрі від своїх будинків, і вони повинні дотримуватись принципів соціального дистанціювання.

Місцева поліція повідомила, що в ході протестів, які місцями переросли в зіткнення, затримано понад 20 осіб, сотні людей були оштрафовані.

Нагадаємо, раніше міністр туризму Ізраїлю Асаф Замір пішов у відставку через закон, що обмежує можливість проведення протестів. Опоненти влади вважають, що він був прийнятий для припинення акцій проти прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 вересня в Ізраїлі ввели жорсткий карантин. Ці заходи є наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.