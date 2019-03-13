Ізраїль заявив про створення "Хезболлою" терористичної групи в Сирії

Бойовики будуть здійснювати підривні операції проти Ізраїлю

Израильские военные заявили, что активисты "Хезболлы", которую возглавляет Али Мусса Дакдук, приступили к осуществлению операции "Голанский проект" на контролируемой правительственной армией территории Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Jerusalem Post.

Военные сообщают, что боевики будут осуществлять подрывные операции против Израиля и правительство Башара Асада об этом не знает. В Израиле отметили, что сеть "Хезболла" состоит из нескольких автономных групп, которые пока занимаются сбором информации о дислокации израильских войск на приграничной территории.

РБК-Украина писало, что министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что силы обороны Израиля могут расширить свою операцию против тоннелей боевиков шиитской группировки "Хезболла" на территорию Ливана.

В то же время глава Министерства иностранных дел Ливана Гербан Бассил уже проинструктировал посланника в ООН и пожаловаться на действия Израиля, что они ведут "дипломатическую и политическую кампанию против Ливана и готовятся к нападению".

Напомним, США и Саудовская Аравия в 2018 году ввели санкции против сына лидера проиранской шиитской организации в Ливане "Хезболла" Хасана Насруллы Джавада, который обвиняется в терроризме.