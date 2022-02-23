Ізраїль висловив стурбованість через ситуацію на Донбасі і запропонував гумдопомогу

Ізраїль висловив заклопотаність з приводу кроків, зроблених на сході України, і серйозної ескалації ситуації. Уряд країни також готовий надати гуманітарну підтримку Україні.

Про це РБК-Україна повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Ізраїль висловлює однозначну підтримку і територіальної цілісності і суверенітету України. І висловлює підтримку Україні в тій складній ситуації, в якій вона сьогодні опинилася. Ізраїлю готовий надати негайно гуманітарну допомогу Україні, якщо про це надійде офіційне прохання", - заявив він.

Посол додав, що влада Ізраїлю перебуває на зв'язку з українською владою. При цьому він заявив, що Ізраїль може надати медичну допомогу, якщо буде необхідність.

Разом з тим Бродський підкреслив, що Ізраїль завжди виступав і продовжує виступати за вирішення конфлікту дипломатичним шляхом.

Також МЗС Ізраїлю заявив, що стурбований благополуччям тисяч ізраїльських громадян, які проживають в Україні, і благополуччям великої єврейської громади в країні.

"Ізраїль поділяє заклопотаність міжнародного співтовариства з приводу кроків, зроблених на сході України, і серйозної ескалації ситуації. Ізраїль сподівається на дипломатичне рішення, яке призведе до спокою, і готовий надати допомогу, якщо його про це попросять", - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві підкреслили, що готові і хочуть негайно передати гуманітарну допомогу Україні відповідно до її потреб.

"Ізраїль продовжує діалог зі своїми партнерами про шляхи відновлення дипломатичних зусиль", - додали у відомстві.