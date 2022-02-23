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Израиль выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и предложил гумпомощь

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Тель-Авив, Среда 23 февраля 2022 17:03
Израиль выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе и предложил гумпомощь Фото: посол Израиля в Украине Михаил Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина

Израиль выразил озабоченность по поводу шагов, предпринятых на востоке Украины, и серьезной эскалации ситуации. Правительство страны также готово оказать гуманитарную поддержку Украине.

Об этом РБК-Украина сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

"Израиль выражает однозначную поддержку и территориальной целостности и суверенитета Украины. И выражает поддержку Украине в той сложной ситуации, в которой она сегодня оказалась. Израиля готов оказать немедленно гуманитарную помощь Украине, если об этом поступит официальная просьба", - заявил он.

Посол добавил, что власти Израиля находятся на связи с украинскими властями. При этом он заявил, что Израиль может оказать медицинскую помощь, если будет необходимость.

В то же время Бродский подчеркнул, что Израиль всегда выступал и продолжает выступать за разрешения конфликта дипломатическим путем.

Также МИД Израиля заявил, что обеспокоен благополучием тысяч израильских граждан, проживающих в Украине, и благополучием большой еврейской общины в стране.

"Израиль разделяет озабоченность международного сообщества по поводу шагов, предпринятых на востоке Украины, и серьезной эскалации ситуации. Израиль надеется на дипломатическое решение, которое приведет к спокойствию, и готов оказать помощь, если его об этом попросят", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что готовы и хотят немедленно передать гуманитарную помощь Украине в соответствии с ее потребностями.

"Израиль продолжает диалог со своими партнерами о путях возобновления дипломатических усилий", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зелинский ответил на ультиматум Владимира Путина. Он заявил, что Украине нужно гарантии безопасности.

Подробнее читайте в материале "Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина".

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