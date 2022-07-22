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Чи може Ізраїль ввести нові обмеження на в'їзд українців: відповідь посла

Фото: Ізраїль не планує запроваджувати нові обмеження на на в'їзд українців (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Ізраїлі не планують вводити жодних нових обмежень на в'їзд українців до країни. Тобто, візовий режим не планують повертати, як це було після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ізраїль - це країна, яка приймає в себе насамперед євреїв та їхніх нащадків. Наш обов'язок - прийняти передусім євреїв, зокрема євреїв-біженців", - каже Бродський.

За його словами, за час повномасштабної війни в Україні до Ізраїлю приїхали понад 30 000 людей, з них лише 10 000 - це нові репатріанти, а ще 20 000 - люди, які не мають єврейського коріння і приїхали як біженці, здебільшого це люди, які приїхали або до родичів, або до друзів.

"Були прогнози, що внаслідок воєнних дій до нас приїдуть десятки тисяч нових репатріантів. Для такої невеликої країни це є серйозним викликом. Можливо, дивлячись назад, можна було ухвалити інші рішення. Я особисто дуже радий, що суд це рішення скасував і повернув ситуацію до тієї, яка була на момент початку війни. Впевнений, що жодних нових обмежень на в'їзд українців до Ізраїлю не буде", - підсумував Бродський.

Нагадаємо, на початку липня суд в Ізраїлі скасував розпорядження глави МВС Айелет Шакед про позбавлення українців права на безвізовий в'їзд до країни. Візові обмеження запровадили після російського вторгнення в Україну.

Детальніше про те, чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну читайте в матеріалі РБК-Україна.

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