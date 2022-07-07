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Чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну

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Четвер 07 липня 2022 13:22
Чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну Фото: Прибуття українців до Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Українцям стало простіше в'їхати в Ізраїль, але тільки в туристичних цілях

З недавнього часу в Ізраїлі скасували вимогу для українців отримувати окремий дозвіл на в'їзд в країну.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як сьогодні можна потрапити в країну і чи приймають там біженців під час війни в Україні.

Посольство України в Ізраїлі повідомляє, що в країні скасували вимогу отримання попереднього дозволу від МВС Ізраїлю для в'їзду до країни. Норма перестала діяти 4 липня. Виходить, дозвіл на в'їзд тепер не потрібно отримувати громадянам України та їх друзям, яких запросили приїхати до Ізраїлю.

Зверніть увагу. Таке рішення стосується громадян України, які планують подорож до Ізраїлю в цілях туризму.

Які правила в'їзду в Ізраїль діють сьогодні

Звичайно, необхідно мати діючий закордонний паспорт.

Українцям, які їдуть до Ізраїлю, "слід бути готовими переконливо і за допомогою документів обґрунтувати відповідність меті своєї поїздки в аеропорту, оскільки повноваження щодо прийняття остаточного рішення щодо допущення на територію країни належать саме співробітнику прикордонної служби Держави Ізраїль", підкреслюють у посольстві.

Чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну

Фото: В Ізраїлі скасували вимогу на отримання попереднього дозволу від МВС для в'їзду в країну (Getty Images)

Наприклад, туристам треба мати при собі зворотний квиток, підтвердження бронювання готелю, підтвердження покупки туру, а також суму коштів, достатню для запланованого перебування в Ізраїлі, поліс медичного страхування.

Ті, хто їде в Ізраїль на лікування, треба, окрім вищевказаного, мати персональне запрошення з персональними й контактними даними приймаючої сторони або лікарні.

Є й інші важливі правила в'їзду в Ізраїль.

  • За 10 днів до в'їзду в Ізраїль потрібно заповнити декларацію особи, яка в'їжджає в Ізраїль за посиланням.
  • Необхідно внести свої особисті дані та дані подорожуючих з вами, заповнити декларацію про стан здоров'я, інформацію про вакцинацію або статус одужання, а також дані про адресу ізоляції під час карантину. Ті, у кого є цифровий сертифікат про вакцинацію, треба заздалегідь відсканувати або завантажити його в декларацію й отримати зелений пропуск (Green Pass): це треба зробити перед посадкою в літак. Також потрібен страховий поліс, що покриває витрати, пов'язані з COVID.

Чи приймає Ізраїль українських біженців і кому дозволяють в'їзд в країну

Фото: Є випадки, коли українці годинами чекають на результати перевірок при в'їзді в Ізраїль, кажуть у Посольстві (Getty Images)

Чи приймають в Ізраїлі біженців з України

Враховуючи випадки відмов українцям у перетині кордону або "тривалу перевірку, що змушує громадян України годинами чекати результатів перевірок", Посольство рекомендує українцям перед поїздкою до Ізраїлю врахувати наступні моменти:

  • Ізраїль не приймає тимчасово переміщених громадян України (біженців);
  • Посольство закликає українців обов'язково врахувати зазначену інформацію і не їхати до Ізраїлю в разі наявності негативної візової історії. Наприклад, такою історією може вважатися випадок, коли особа порушила візовий режим і перебувало у країні нелегально.

"Також врахуйте, що якщо ваші родичі перебувають в Ізраїлі нелегально, вам теж буде відмовлено у в'їзді", — пояснюють у Посольстві України.

  • У разі отримання відмови на в'їзді до Ізраїлю, громадянин України має право оскаржити рішення прикордонної служби Ізраїлю протягом 48 годин у судовій інстанції.

"Для цього потрібно уповноважити місцевого адвоката, який буде вирішувати питання скасування заборони в суді. На період розгляду справи така особа перебуватиме у спеціальному імміграційному центрі", — кажуть у відомстві.

Відзначимо, у Євросоюзі залишилося всього чотири країни, де не скасували норми в'їзду, введені через COVID.

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