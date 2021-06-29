В столиці ОАЕ відкрилось посольство Ізраїлю

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Абу-Дабі відкрилося ізраїльське посольство. Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід підкреслив, що ця подія являється історичною.

Про це повідомляє TheTimes of Israel.

Глава МЗС Ізраїлю також зазначив, що відкриття посольства стало початком процесу налагодження двосторонніх відносин.

"Ізраїль зацікавлений у мирі з усіма сусідами. Ми нікуди не їдемо. Близький Схід - наш дім. Ми тут, щоб залишитися, і закликаємо всі країни регіону це усвідомити", - сказав міністр.

Він також подякував екс-прем'єра Біньяміна Нетаньяху, при якому було укладено угоду про нормалізацію відносин з ОАЕ.

Лапід висловив подяку екс-президенту США Дональду Трампу. Адже за словами міністра, угоди були укладені за посередництва Вашингтона.

"Ізраїль хоче миру з усіма своїми сусідами", - додав Глава МЗС Ізраїлю.