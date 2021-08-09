Ізраїль повернув обов'язкове носіння масок на вулиці

У неділю в Ізраїлі набули чинності нові обмеження, пов'язані з коронавірусом. Таким чином уряд намагається уповільнити поширення "Дельта"-штаму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet News .

Тепер в Ізраїлі знову стало обов'язковим носіння масок при скупченні людей на відкритих просторах.

Заходи передбачають обмеження доступу в закриті приміщення для людей, які не можуть пред'явити доказ вакцинації, перенесеного COVID-19 або недавнього негативного тесту на коронавірус.

Носіння масок потрібно на відкритому повітрі, в місцях, де збирається понад 100 осіб. На робочих місцях кількість персоналу обмежується до не більше ніж 50%. Дотримання правил контролюватиме поліція.

За даними МОЗ Ізраїлю, з опівночі п'ятниці було підтверджено 3849 нових випадків захворювання.