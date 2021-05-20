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Ізраїль повідомив про збитий Іранський безпілотник з вибухівкою

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що військові збили в районі Емек-ха-Мааянот (північна частина країни) начинений вибухівкою безпілотник, вироблений в Ірані. Він показав уламки БПЛА главі МЗС Німеччини Хайко Маасу.

Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Іран надає (палестинським угрупованням - ред.) інфраструктуру, на яку спираються терористичні організації", - сказав Нетаньяху.

За його словами прем'єра, інцидент стався два дні тому. Він зазначив, що безпілотник був виготовлений в Ірані і запущений у бік Ізраїлю з території Сирії або Іраку.

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і глава МЗС ФРН Хайко Маас (facebook.com/PMORUS)

Раніше прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення безпілотника, який наближався до кордону країни з боку Йорданії. Апарат був збитий, а його уламки зібрані Службою безпеки країни.

Нагадаємо, з 10 травня на Близькому Сході продовжує загострюватися обставини. Палестинські угруповання обстрілюють ізраїльські міста, а армія Ізраїлю у відповідь атакує тунелі в секторі Газа.

Відзначити, Єгипет запропонував Ізраїлю і ХАМАС укласти угоду про перемир'я.

Як писало РБК-Україна, Нетаньяху після розмови з Байденом заявив, що операція проти ХАМАС продовжиться.

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