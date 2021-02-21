Ізраїль погодився таємно закупити російську COVID-вакцину через шантаж, - NYT

Видання пише, що ізраїльтянка була звільнена з-під варти в Сирії після арешту за незаконний перехід до Сирії. Сирія її відпустила в рамках обміну полоненими.

При цьому видання The New York Times дізналося, під час укладання угоди був погоджений ще один пункт: Ізраїль погодився купити неназвану кількість доз російського препарату Sputnik V для Сирії.

Згідно угоди, Ізраїль заплатить Росії за відправку Sputnik V режиму президента Сирії Башара Асада.

Таким чином Ізраїль погодився профінансувати поставку російських вакцин проти Covid-19 для Дамаска.