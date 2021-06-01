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Ізраїль зняв всі карантинні обмеження, крім носіння масок

Автор: Артур Родивилов

В Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності коронавірусом скасовано всі карантинні обмеження. Обов'язковим залишається носіння масок в приміщеннях.

Про це повідомляє радіо " Кан".

Не продовжені всі обмеження після закінчення їхнього терміну дії 1 червня 2021 року. Необхідність в зеленому пропуску усунена, обмеження фіолетового стандарту скасовані.

Припис про обов'язкове носіння масок в закритих приміщеннях буде залишатися в силі до тих пір, поки не буде вирішено інакше, передає представник МОЗ.

"Зелений пропуск" - це документ про вакцинацію, який раніше був необхідний при відвідуванні низки громадських заходів і закладів, а "фіолетовий стандарт" регулював роботу громадських установ і закладів.

Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян в країни з максимальним ризиком по COVID-19.

Нагадавши, Ізраїль може заборонити своїм громадянам подорожувати в інші країни, в тому числі в Україну. Таке рішення можуть прийняти через загрозу завезення нових штамів коронавірусу.

Крім того, в Ізраїлі заявили про виявлення випадків зараження "індійським" штамом коронавірусу, навіть у тих, хто вакцинувався від COVID.

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