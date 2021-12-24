ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вилікував 100% пацієнтів. Ізраїль протестував новий препарат від COVID

Новость на русском →
Ізраїль, П'ятниця 24 грудня 2021 14:48
Вилікував 100% пацієнтів. Ізраїль протестував новий препарат від COVID Фото: Ізраїль протестував новий препарат від COVID (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Ізраїлі провели клінічні випробування препарату від коронавірусу Amor-18. Під час яких всі COVID-хворі, на яких проводилося тестування, - одужали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Зокрема, мова йде про препарат біотехнологічної компанії Amorphical, випробування якого проводилося в медичному центрі Зів у Цфаті.

"Усі 18 госпіталізованих осіб, які отримували лікування, розроблене ізраїльською біотехнологічною компанією Amorphical у ході дослідження другої фази, одужали та були виписані через кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що тестування проводилося як на пацієнтах із легкою симптоматикою, так і на тих, у кого був тяжкий перебіг захворювання.

Крім того, в рамках милосердної допомоги двом іншим пацієнтам у дуже тяжкому стані було дано препарат, і вони обидва одужали та були виписані.

"Оскільки пацієнти, які отримували препарат, одужували протягом декількох днів і були відпущені додому, випробування пройшло на 100% успішно", - зазначено в повідомленні.

Що відомо про ізраїльський препарат Amor-18

У цьому препараті основним інгредієнтом є аморфний карбонат кальцію (АСС). Він вводився перорально або шляхом інгаляції.

Як пояснили в компанії Amorphical, ACC може регулювати кислотні зміни pH навколо кожного осередку. Ці зміни впливають на здатність коронавірусу проникати в клітини та розмножуватися.

Такий ефект дозволяє лікам запобігти поширенню вірусу, а також погіршенню стану пацієнта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Пандемія коронавірусу
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід