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Израиль одобрил применение таблеток Pfizer от коронавируса

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Воскресенье 26 декабря 2021 22:24
Израиль одобрил применение таблеток Pfizer от коронавируса Фото: Израиль разрешил использовать таблетки Pfizer от коронавирусаЕ (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения Израиля выдало чрезвычайное разрешение на применение "Пакловида", антивирусного перорального препарата, разработанного компанией Pfizer для борьбы с COVID-19. Правительство уже подписало договор с компанией и ожидает поставки препарата в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Препарат имеет слабые побочные эффекты и показал почти 90% снижение числа госпитализаций и смертей среди пациентов с коронавирусом, наиболее склонных к тяжелым заболеваниям.

Пациенты смогут принимать препарат дома, чтобы предотвратить самые тяжелые последствия вируса. Пациентам, подверженным наибольшему риску осложнений COVID-19, предписано принимать таблетки в течение пяти дней, начиная с трех-пяти дней после появления симптомов.

Ожидается, что таблетки будут столь же эффективны против нового штамма "Омикрон", поскольку они не нацелены на белок, в котором находится большинство вызывающих беспокойство мутаций этого штамма.

Министерство не сообщило, сколько доз препарата закупил Израиль и сколько их поступит в первой партии.

Напомним, ранее в Израиле провели клинические испытания препарата от коронавируса Amor-18. Во время чего все COVID-больные, на которых проводилось тестирование, - выздоровели.

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