Ізраїль розширив "карантинний список" до 7 країн через коронавірус

Уряд Ізраїлю в середу, 4 березня, у зв'язку з поширенням коронавіруса прийняло рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн, таким чином список був розширений до 7 країн. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що 4 березня в список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього списку були Италия, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.

Також ізраїльське Міністерство охорони здоров'я закликало скасувати всі міжнародні конференції в Ізраїлі і заборонив проведення зборів більше 5 тисяч чоловік.

Всього в Ізраїлі підтвердили 15 випадків коронавіруса. Близько 5 тисяч ізраїльтян, які прибули з "гарячих точок" поширення вірусу, перебувають під домашнім карантином.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що коронавірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн Євросоюзу. Станом на вечір 4 березня випадки захворювання не підтвердили Словаччина, Словенія, Болгарія, Кіпр і Мальта.

Також повідомлялося, що на території 34 країн Європи зареєстровано 3 тисячі 365 випадків захворювання коронавірусом 85 летальних випадків.