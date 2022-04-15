Ізраїль призупинив передачу РПЦ комплексу біля храму Гробу Господнього

Через війну Росії проти України в Єрусалимі призупинили передачу Олександрівського подвір'я Російській православній церкві (РПЦ). Цей архітектурний комплекс був побудований в XIX столітті, він знаходиться біля храму Гробу Господнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

"Зараз боремося за повернення Олександрівського подвір'я, і це дуже складно: майже вирішили, п'ять років працювали, знайшли всі історичні документи, але трапилася ситуація з Україною", - заявив глава Імператорського православного палестинського товариства Сергій Степанишин.

Він також припустив, що президент Росії Володимир Путін повинен особисто втрутитися в дану ситуацію.

Зазначимо, Олександрівське подвір'я в Старому Єрусалимі знаходиться в безпосередній близькості від храму Гробу Господнього, від подвір'я до Голгофи не більше 70 метрів. Земля під ним була викуплена в 1859 році російським імператором Олександром III. Сам комплекс побудували під кінець XIX століття.