Ізраїль представив "зелений паспорт". Його отримають щеплені і перехворілі коронавірусом

Уряд Ізраїлю представило розробку так званого "зеленого паспорта". Його видаватимуть тим, хто прищепився від коронавіруса або вже перехворів їм.

Наявність цього сертифіката дозволить ізраїльтянам відновити відвідування тренажерних залів, басейнів, спортивних і культурних подій, а також залишатися в готелях.

Найближчої неділі різні заклади, які можуть відвідувати власники "зеленого паспорта", можуть відкритися при наявності у них сканера паспортів, а також за умови, що вони будуть пускати саме цю категорію громадян.

Міністр охорони здоров'я Юлі Эдльштейн підкреслив, що за підробку цього документа буде кримінальна відповідальність.

Отримати його ізраїльтяни зможуть трьома способами - встановивши додаток, де треба ввести персональні дані та номер телефону; зареєструвавшись на сайті МОЗ і завантаживши версію документа для друку; зателефонувавши на гарячу лінію 5400 і попросивши документ для відправлення по факсу або електронною поштою.