Ізраїль запропонував створити міжнародну корпорацію з розробки вакцин

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запропонував створити міжнародну корпорацію з розробки та виготовлення вакцин. Таку ідею він висловив на відеоконференції лідерів Австрії, Норвегії, Данії, Греції та Чехії.

Про це повідомляє прес-служба Нетаньяху в Facebook.

За словами ізраїльського прем'єра, у питанні доступу до вакцин країни не повинні бути залежними від ринку.

"Пропоную обговорити створення міжнародної науково-дослідницької та виробничої корпорації. У всіх нас є можливості для наукових та технологічних досліджень. Ми повинні розвивати ці можливості. Ми не можемо залежати від сил ринку. Я хочу почати створення корпорації, яка була б урядовим підрозділом, а не приватною компанією", - сказав він.

Як додав Нетаньяху, країнам необхідно об'єднати свої можливості для протистояння майбутнім вірусам.

"Ми зіткнемося з іншими вірусами. Ми маємо об'єднати зусилля та почати обговорення дослідження, виробництва та постачання, спочатку в наші держави, а потім і в решту. Ми маємо почати планування в найближчі роки", - заявив прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що вакцини від коронавірусу вистачить всім. Організація вже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п’ятьох виробників.