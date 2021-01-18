Вакцини проти COVID-19 вистачить для всіх, - глава ВООЗ

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Сьогодні, 18 січня, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Габреісус заявив, що у світі буде вироблена достатня кількість вакцини проти коронавірусу. ВООЗ вже зареєструвала 2 млрд доз COVID-вакцин від п’ятьох виробників.

Про це Аданом Габреісус заявив під час брифінгу.

"Вакцини буде достатньо для всіх. Однак, на даний час треба працювати разом як одна світова родина для того, аби ставити у пріоритет у всіх країнах тих, хто перебуває у зоні ризику захворіти тяжкою хворобою та померти", - сказав Габреісус.

Глава ВООЗ також наголосив на необхідності рівного розподілу вакцин у світі.

"Понад 39 мільйонів щеплень вакциною вже були зроблені у щонайменше 49 країнах з високим рівнем доходу. І тільки в одній країні з низькими доходами були зроблені 25 щеплень. Не 25 мільйонів, не 25 тисяч, а просто 25", - додав він.

Нагадаємо, через нерівний доступ до вакцин проти COVID-19 у світі подальше поширення коронавірусу може призвести до появи небезпечніших версій патогену. Це ослабить медицину та завдасть шкоди економіці.

Також раніше РБК-Україна писало, що компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки постачання вакцини.