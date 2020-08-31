Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс до ОАЕ

Сьогодні, 31 серпня 2020 року, Ізраїль відправив перший в історії прямий авіарейс до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). На борту - дипломатичні делегації Ізраїлю і США, які проведуть переговори з представниками ОАЕ.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що сьогодні об 11:21 по Тель-Авіву (час збігається з київським) до Абу-Дабі вилетів літак ізраїльської авіакомпанії El Al. Це перший в історії комерційний рейс з Ізраїлю до ОАЕ. Літак з делегаціями на чолі з радником прем'єр-міністра Ізраїлю з нацбезпеки Меїром Бен-Шабатом і радником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером приземлиться за три з половиною години.

"Вперше зареєстрований в Ізраїлі літак пролетить над Саудівською Аравією і після безпосадочного польоту з Ізраїлю приземлиться в ОАЕ", - сказав командир екіпажу Таль Беккер.

Очікується, що спільна делегація візьме участь у робочих зустрічах з ряду питань напередодні підписання угод між Ізраїлем і ОАЕ про співробітництво у цивільній та економічній сферах.

"Ми збираємося сісти на історичний рейс, перший в історії комерційний рейс між Ізраїлем та арабською країною Перської затоки. Хоча це історичний політ, ми сподіваємося, що він покладе початок ще більше історичній подорожі на Близький Схід та за його межі", - заявив перед вильотом старший радник Білого дому Джаред Кушнер.

Відзначимо, в травні 2020 року вперше в історії в Ізраїлі приземлився літак з ОАЕ. Той рейс доставляв гуманітарну допомогу для Палестини.

Нагадаємо, в середині серпня стало відомо, що Ізраїль і ОАЕ погодили мирну угоду. Згідно неї, Ізраїль не буде оголошувати суверенітет над усім західним берегом річки Йордан, а мусульмани зможуть вільно відвідувати святині Єрусалима. Крім того, сторони зобов'язуються продовжувати зусилля для врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Практично відразу після цього Ізраїль і ОАЕ вперше запустили прямий телефонний зв'язок.