Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа

Армія Ізраїлю завдала ударів

Армия Израиля начала наносить удары по террористическим целям в секторе Газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

В израильской армии не сообщили дополнительных подробностей, однако по данным местных СМИ, атаки направлены на юг региона - в район порта Хан-Юнис.

Напомним, ранее сообщалось, что группировка ХАМАС выпустила с территории сектора Газа в сторону Израиля две ракеты.

После происшествия сработали сирены тривоги. Тем не менее, власти Тель-Авива и других городов центрального Израиля заявили об открытии всех бомбоубежищ.

После пуска ракет группировка ХАМАС эвакуировала свою штаб-квартиру в Газе из-за возможного ответа израильской армии.

РБК-Украина писало, что военно-воздушные силы Израиля в ночь на четверг, 7 марта, нанесли удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, выпущенные накануне с территории анклава. Самолеты и другие летательные аппараты армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа.