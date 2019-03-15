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Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа

Новини » Надзвичайні події    15.03.2019 - 04:24
Ізраїль відкрив у відповідь вогонь у бік сектора Газа
Фото: Біньямін Нетаньяху (з відкритих джерел)

Армія Ізраїлю завдала ударів

Армія Ізраїлю почала наносити удари по терористичних цілях у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

В ізраїльській армії не повідомили подробиць, проте за даними місцевих ЗМІ, атаки спрямовані на південь регіону - в район порту Хан-Юніс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угруповання ХАМАС випустила з території сектора Газа в бік Ізраїлю дві ракети.

Після події спрацювали сирени тривоги. Тим не менше, влада Тель-Авіва та інших міст центрального Ізраїлю заявили про відкриття всіх бомбосховищ.

Після пуску ракет угруповання ХАМАС евакуювало свою штаб-квартиру в Газі через можливу відповіді ізраїльської армії.

РБК-Україна писало, що військово-повітряні сили Ізраїлю в ніч на четвер, 7 березня, завдали ударів по базі палестинських бойовиків у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву. Літаки та інші літальні апарати армії оборони Ізраїлю атакували кілька військових цілей в комплексі ХАМАС у південній частині сектора Газа.

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