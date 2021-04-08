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Ізраїль відмовився співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом в Гаазі

Автор: РБК-Україна

Ізраїль не буде співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом (МУС) в Гаазі і не визнає його юрисдикцію для початку розслідування ситуації в Палестині. Ізраїльська влада відкидає звинувачення у скоєнні військових злочинів.

Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Прем'єр-міністр в останні дні обговорював політику Ізраїлю щодо оголошення Міжнародним кримінальних судом в Гаазі про початок розслідування проти країни. Було вирішено не співпрацювати з МКС, але не залишати рішення суду без відповіді, уточнивши, що у МУС немає юрисдикції [для розслідування ситуації в Палестині] ", - йдеться в заяві.

Також наголошується, що Ізраїль відкидає звинувачення в скоєнні військових злочинів і не визнає повноваження Гаазького трибуналу для проведення розслідування щодо країни.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Реувен Рівлін доручив прем'єр-міністру Біньяміна Нетаньяху сформувати коаліцію в Кнесеті (ізраїльський парламент). Напередодні жоден з претендентів не отримав підтримки необхідного числа депутатів для формування коаліції.

Відзначимо, в кінці березня в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори. За підсумками голосування, Нетаньяху не отримав більшість в Кнесеті.

РБК-Україна повідомляло, що в минулому році проти Нетаньяху в Ізраїлі висунули звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.

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Новини України ІзраїльГаагаСуд
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