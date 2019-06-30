Ізраїль звільнив з-під варти палестинського міністра

Поліція Ізраїлю відпустила заарештованого раніше міністра Палестинської адміністрації у справах Єрусалима Фаді аль-Хадми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Адвокат міністра Мухаммед Джабара повідомив, що затриманого у власному помешканні аль-Хадми сьогодні звільнили з-під варти ізраїльські правоохоронці.

За словами Джабара, міністр був заарештований через те, що супроводжував президента Чилі Себаст'яна Пін'єру під час відвідин мечеті "Аль-Акса" минулого вівторку, 25 червня. Арештувати аль-Хадми вимагали ультраправі групи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Єрусалимі ізраїльські правоохоронці здійснили арешт палестинського міністра у справах Єрусалиму Фаді аль-Хадми. Вночі поліція Ізраїлю під час рейду провела обшук в будинку аль-Хадми, конфіскувала його мобільний телефон, а потім провела арешт.

РБК-Україна писало, що на Західному березі Йордану ізраїльська армія затримала майже 20 палестинців. У прес-службі Армії оборони Ізраїлю розповіли, що при підтримці прикордонної поліції та Служби загальної безпеки Ізраїлю (ШАБАК) військовослужбовцями було затримано 17 палестинців, які розшукувалися за підозрою в терористичній діяльності.