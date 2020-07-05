Ізраїль обстріляли з сектору Гази

По території Ізраїлю випустили 2 ракети. Обстріл здійснили з сектору Гази, який контролює Палестина.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

Чи досягли ракети цілі, а також чи є жертви або постраждалі в результаті обстрілу військові не інформують.

Зазначимо, обстріли з сектору Гази також було зафіксовано 27 березня, 6 травня і 15 червня. Тоді ізраїльські військові у відповідь атакували десятки об'єктів ХАМАС по всьому сектору Гази.

Нагадаємо, 26 червня Ізраїль здійснив удар по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку бойовиків ХАМАС.

Крім того, у лютому з сектору Гази по ізраїльській території випустили декілька десятків ракет.