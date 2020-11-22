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Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл

Неділя 22 листопада 2020 16:51
Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на ракетний обстріл
Фото: прапор Ізраїлю (mfa.gov.il)
Автор: Олександр Білоус

Обстрілу зазнали об'єкти терористичної організації ХАМАС

Палестинські бойовики випустили ракету по Ізраїлю, викликавши у відповідь авіаудари по сектору Газа. Повідомлень про жертви по обидва боки кордону не надходило.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Поліція Ізраїлю повідомила, що ракета, випущена в Газу в суботу ввечері, пошкодила фабрику в південному місті Ашкелон.

Ізраїльські військові заявили, що їх літак завдав удару по декількох військових об'єктах, що належить Хамасу, ісламістської озброєного угруповання, контролює Газу.

Удари були нанесені по цілях в місті Газа і містах Рафах і Хан-Юніс на півдні сектора Газа, де з деяких місць можна було побачити полум'я і клуби диму.

Жодна з військових груп Гази відразу не взяла на себе відповідальність за запуск ракети. Востаннє Ізраїль і ХАМАС вели війну у 2014 році і з тих пір кілька разів обстріли поновлювалися, хоча в останні місяці межа в основному була спокійною.

"Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за всі події, що відбуваються в секторі Газу, і буде нести наслідки терористичної діяльності проти ізраїльського цивільного населення", - йдеться в заяві військових.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2020 року дві ракети були випущені з сектора Газа у бік Ізраїлю.

У серпні угрупування, що знаходяться на території сектора Газа випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

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