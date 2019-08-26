ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ізраїль перехопив дві з трьох випущених з сектора Гази ракет

Новини » Надзвичайні події    26.08.2019 - 02:28
Ізраїль перехопив дві з трьох випущених з сектора Гази ракет
Фото: кордон Ізраїлю і сектора Газа (wikipedia.org)

У результаті падіння третьої ракети виникла пожежа

Ізраїльська система повітряної оборони "Залізний купол" перехопила дві з трьох випущених із сектора Гази по території Ізраїлю ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Армії оборони Ізраїлю.

Військові розповіли, що система раннього оповіщення спрацювала в місті Сдерот, в поселенні Авів, кіббуцах Гевім, Ор ха-Нер і Нір-Ам, а також на території коледжу "Сапір".

Третя запущена з сектора Гази ракета приземлилася біля шосе 34 на півдні Ізраїлю, на місці її падіння виникла пожежа. Туди прибули аварійні служби, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 18 серпня ізраїльські сили відкрили вогонь по групі палестинських озброєних людей, коли вони намагалися перетнути кордон Гази. Зі слів палестинських чиновників у сфері охорони здоров'я, троє осіб на кордоні були вбиті, одного пораненено.

В Ізраїлі повідомили, що військовослужбовці Армії оборони Ізраїлю виявили кілька озброєних підозрюваних, прилеглих до огорожі безпеки в північній частині сектора Гази, їх обстріляли штурмовий вертоліт і танк.

Ізраїль обстріляв бойовиків на кордоні з Сектром Газа, є загиблі Із сектора Гази по Ізраїлю випустили 3 ракети
Новини України Сектор ГазаІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся