Ізраїль почав наносити удари по сектору Газа

Ізраїльські військові розпочали наносити удари по об'єктам ХАМАС у секторі Газа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Армії оброни Ізраїлю в Twitter.

Як повідомляється, нанесення ударів по об'єктам ХАМАС почалось у відповідь на ранковий запуск декількох десятків ракет у бік Ізраїлю з території сектору Газа.

"Прямо зараз Армія оборони Ізраїлю почала атакувати терористичні цілі, які належать ХАМАС та "Ісламському джихаду", в секторі Газа. Наразі більше 10 терористичних цілей були вражені за допомогою танків та літаків", - йдеться у заяві військових.

Нагадаємо, вранці суботи, 4 травня, Армія оборони Ізраїлю повідомила про перехоплення декількох десятків ракет, які були запущені з території сектору Газа. Загалом з палестинської території були запущені понад 50 ракет. Система ПВО "Залізний купол" перехопила десятки ракет, які були випущені з території сектора Газа.

Нагадаємо, вранці 2 травня в ізраїльських округах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев спрацювали сигнали повітряної тривоги. Пізніше в Армії оборони Ізраїлю заявили, про запуск 2 ракет з території сектору Газа в бік Ізраїлю.

У той же час у Палестині заявили, що запуск ракет був заходами у відповідь на обстріл декількох об'єктів ХАМАС.