RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ізраїль почав евакуювати сім'ї своїх дипломатів з Ефіопії

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль почав евакуювати сім'ї своїх дипломатів з Ефіопії. Як відомо, там активізувалися військові дії, через що введено режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

дипломати продовжать роботу в посольстві в Аддіс-Абебі.

Також ізраїльтянам рекомендують скасувати всі поїздки в цю країну, а тим, хто вже знаходяться там, радять негайно виїхати.

Нагадаємо, що Україна також закликає своїх громадян не їздити в Ефіопію. Про це повідомили в МЗС і дали рекомендації тим, хто вже знаходиться в країні.

Також США звернулися до своїх громадян із закликом уникати поїздок до Ефіопії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Эфиопия