Ізраїль почав евакуювати сім'ї своїх дипломатів з Ефіопії. Як відомо, там активізувалися військові дії, через що введено режим надзвичайного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
дипломати продовжать роботу в посольстві в Аддіс-Абебі.
Також ізраїльтянам рекомендують скасувати всі поїздки в цю країну, а тим, хто вже знаходяться там, радять негайно виїхати.
Нагадаємо, що Україна також закликає своїх громадян не їздити в Ефіопію. Про це повідомили в МЗС і дали рекомендації тим, хто вже знаходиться в країні.
Також США звернулися до своїх громадян із закликом уникати поїздок до Ефіопії.