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Українцям радять утриматися від поїздок в Ефіопію

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Ефіопія, Неділя 07 листопада 2021 22:37
Українцям радять утриматися від поїздок в Ефіопію Фото: українцям радять не їхати в Ефіопію (flickr.com/unmissmultimedia)
Автор: Дмитро Левицький

Українцям дали рекомендації з приводу загострення збройного конфлікту на території Ефіопії. Громадян закликають не їхати в Ефіопію, а тим, хто вже перебуває там, радять бути обережними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

"У зв’язку із загостренням безпекової ситуації та запровадженням надзвичайного стану в Ефіопії МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до цієї країни", - йдеться в повідомленні міністерства.

МЗС також розповіло, що робити тим, хто вже перебуває в Ефіопії:

  • уникайте відвідання північно-західних провінцій країни;
  • обмежте пересування між населеними пунктами;
  • зареєструйтеся в електронній системі "ДРУГ";
  • відстежуйте повідомлення щодо розвитку ситуації;
  • розгляньте можливість скорочення строку свого перебування в країні.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію міністерство рекомендує звертатися до українських дипломатів:

  • посольство в Ефіопії - +251 (967) 41-90-01 та emb_et@mfa.gov.ua;
  • цілодобова гаряча лінія МЗС - 38 044 238-16-57 та cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що відбувається на території Ефіопії.

Крім того, після загострення ситуації, США дали наказ своїм співробітникам залишити територію Ефіопії.

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