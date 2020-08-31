ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про деескалацію напруженості

Ізраїль, Понеділок 31 серпня 2020 22:03
Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про деескалацію напруженості
Фото: ХАМАС (vesty.co.il)
Автор: Максим Зайченко

У понеділок ввечері, 31 серпня, палестинський ісламістський рух ХАМАС оголосив про досягнення угоди з Ізраїлем про припинення ескалації конфлікту в секторі Газа.

Про це повідомляє газета Тһе Jerusalem Post.

Як заявила палестинська сторона, угода була досягнута за посередництва Катару. Представники служби безпеки Ізраїлю підтвердили це повідомлення.

Зазначимо, ситуація між Ізраїлем і рухом ХАМАС загострилася в серпні.

Так, 2 серпня воєнізовані формування, які перебувають на території сектора Газа випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

13 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду об'єктів ХАМАС. Удар зробили у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Крім цього, до 25 серпня повідомлялося, що Ізраїль вдарив по об'єктах ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск куль з вибухівкою.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХАМАСІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся