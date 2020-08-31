Ізраїль та ХАМАС уклали угоду про деескалацію напруженості

Фото: ХАМАС (vesty.co.il)

У понеділок ввечері, 31 серпня, палестинський ісламістський рух ХАМАС оголосив про досягнення угоди з Ізраїлем про припинення ескалації конфлікту в секторі Газа.

Про це повідомляє газета Тһе Jerusalem Post.

Як заявила палестинська сторона, угода була досягнута за посередництва Катару. Представники служби безпеки Ізраїлю підтвердили це повідомлення.

Зазначимо, ситуація між Ізраїлем і рухом ХАМАС загострилася в серпні.

Так, 2 серпня воєнізовані формування, які перебувають на території сектора Газа випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

13 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду об'єктів ХАМАС. Удар зробили у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Крім цього, до 25 серпня повідомлялося, що Ізраїль вдарив по об'єктах ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск куль з вибухівкою.