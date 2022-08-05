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Ізраїль готується призвати 25 тисяч резервістів

Фото: Бені Ганц, міністр оборони Ізраїлю (flickr by Israel Defense Forces)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц затвердив наказ про призов до 25000 резервістів "для оперативних цілей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of israel.

Міністр оборони Бенні Ганц схвалив призов до 25 000 резервістів, якщо це буде потрібно.

Нагадаємо, Ізраїль може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї.

Також Ізраїль зажадав розпуску комісії ООН з розслідування війни 2021 року з палестинськими бойовиками, засудивши висловлювання одного з її членів як антисемітські.

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Ізраїль